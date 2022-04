Finita l'esperienza in Turchia con il Besiktas, Miralem Pjanic, centrocampista di proprietà del Barcellona, a giugno tornerà in Catalogna ma senza disfare le valigie perché il club blaugrana non ha alcuna intenzione di tenerlo in rosa. Il 32enne nazionale bosniaco, infatti, non è nei piani tecnici di Xavi Hernández e la segreteria tecnica culé sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione che potrebbe essere milanese, sponda nerazzurra. Secondo i colleghi del Mundo Deportivo, l'Inter ha già manifestato il proprio interessamento per l'ex Roma, anche perché Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Beneamata, "è innamorato del gioco di Pjanic dai tempi della Juventus". Per far sì che l'eventuale operazione vada in porto, specificano i colleghi, servirà dire addio ad Arturo Vidal, prima di avviare i contatti con i vertici del Barça.