Il Paris Saint-Germain non aspetterà la conclusione del Mondiale per intervenire sul mercato di riparazione di gennaio. Secondo le informazioni de Le Parisien, il piano d'attacco di Luis Campos, braccio destro del presidente Nasser Al-Khelaifi, è già delineato: prendere un giocatore per reparto per rinforzare una rosa che ha mostrato delle lacune numeriche e non solo soprattutto in Champions League. Per quanto riguarda la difesa, se la pista che porta a Milan Skriniar dovesse raffreddarsi, i francesi non rinuncerebbero ad arruolare un altro elemento da mettere a disposizione di Christophe Galtier per la seconda parte della stagione.