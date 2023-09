L'aereo che porterà la Nazionale cilena in Uruguay, per la gara di debutto del girone di qualificazione ai Mondiali 2026, avrà un passeggero in meno. Si tratta di Alexis Sanchez, secondo quanto rivelato da La Tercera: ii ct Eduardo Berizzo, infatti, ha deciso di lasciare in patria l'attaccante dell'Inter, in condizione non ottimale visto il lungo periodo di inattività estivo. Per ora la notizia non è ancora ufficiale, ma le probabilità che il Tocopillano non si recasse a Montevideo erano già molto alte ieri sera, quando nel ritiro della Roja la frase più gettonata era "è molto difficile che giochi".

Sul tema era stato chiaro pubblicamente anche il selezionatore, che in conferenza stampa aveva parlato di prudenza circa l'impiego del Niño Maravilla, che a questo punto proverà a mettersi a disposizione della squadra per il match contro la Colombia.