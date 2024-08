Marko Arnautovic non farà parte del progetto Inter. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club nerazzurro ha comunicato al giocatore la volontà di separarsi e ci sarebbe già un club turco, il Trabzonspor, sulle sue tracce.

Ieri Arnautovic non era presente nell'amichevole contro l'Al-Ittihad per via di un infortunio.