La vicenda LionRock non preoccupa Inter e Oaktree. Secondo La Repubblica, sulla vicenda Suning non risponde e nemmeno LionRock stessa. I fatti sono che nel 2021 gli investitori di LionRock hanno avuto rassicurazione che non avrebbero perso soldi in caso di default. E' probabile li abbia rimborsati Zhang stesso, ma risposte ufficiali non ce ne sono.

Nel frattempo, però, Oaktree ha escusso il pegno senza intoppi e la vicenda non preoccupa il fondo o il club nerazzurro: la vicenda riguarda rapporti fra ex azionisti, non modifiche delle quote di azioni del club possedute, motivo per cui non ci sarebbero effetti sull'Inter.