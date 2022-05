Dopo l'ultima giornata di campionato sarà chiaro a tutti chi avrà vinto lo scudetto tra Inter e Milan. Difficile invece che ci siano risposte immediate riguardo al futuro del club nerazzurro, attorno al quale girano costantemente rumors di interesse da parte di possibili investitori. "Per quanto riguarda l’Inter - scrive La Repubblica - ogni voce sul tentativo degli Zhang di liberarsi del club viene smentita. Bisogna capire per quanto Suning potrà gestire una società gravata da 698 milioni complessivi di debiti, diretti o caricati sulla controllante. Il secondo scudetto di fila potrebbe renderla più appetibile per gli investitori".