Nel giorno della sconfitta dell'Inter contro l'Empoli, fa quasi più notizia il possibile addio di Milan Skriniar. "Come in una telenovela, in cui agli addii si accompagnano a svenimenti e rincorse ai treni in partenza, il rapporto fra l’Inter e il suo numero 37 sta finendo in dramma - scrive La Repubblica -. Al quarantesimo minuto di una partita bloccata, da vincere, lo slovacco ha preso il secondo giallo per una pedata in testa a Caputo. Sesta espulsione in carriera, quinta in Serie A. Non gli succedeva dal 93’ di Sassuolo-Inter nel giugno 2020. Finì 3-3 e l’Inter alla fine arrivò un punto dietro la Juve. L’agente del giocatore, Roberto Sistici, ha parlato, a Telenord.