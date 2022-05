Dopo la frecciata scagliata alla società a margine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter grazie a due suoi gol, Ivan Perisic potrebbe lasciare Milano da svincolato in estate. E' lo scenario che i colleghi de La Repubblica non si sentono di escludere, anche se i dirigenti di via della Liberazione faranno un ultimo tentativo di trattenerlo, pur non mettendo sul tavolo i sei milioni di euro netti l'anno fino almeno al 2024 che l'entourage del giocatore vorrebbe. Il sostituto - si legge nell'articolo - è già in casa: Robin Gosens, a patto che torni quello dell'Atalanta. Tornando al croato, i possibili approdi non mancano, dalla Premier alla Bundesliga, fino alla Juve in Italia, un'ipotesi che spaventa i tifosi. Che, al contrario, non farebbero un dramma di fronte all'addio di Arturo Vidal, il quale libererebbe spazio per nuovi ingaggi.