Dopo la riunione di ieri, il Comune di Milano ha avanzato una sola e chiara richiesta a Inter e Milan: qualora optassero per un nuovo stadio a San Siro, dovranno dire formalmente addio all’idea di traslocare a San Donato o a Rozzano. È questo, sottolinea oggi La Repubblica, il punto evidenziato da Palazzo Marino: "Basta con il piede in due scarpe", il messaggio - in sintesi - del sindaco Beppe Sala.

