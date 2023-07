Alvaro Morata sembra diventato la prima scelta dell'Inter per l'attacco. Un altro ex Juve, come sottolinea La Repubblica, ma con dei distinguo rispetto a quanto sta accadendo con Cuadrado.

"S’è sempre dichiarato molto innamorato dalla Juve al punto che ci tornerebbe volentieri per la terza volta (però da Torino gli hanno spiegato che potrebbero riaccoglierlo soltanto se riuscissero a vendere Chiesa), ma se cambiasse il colore delle strisce non sarebbe un dispetto per nessuno, in ogni caso: per fortuna ci sono giocatori, e Alvaro è uno di questi, che non stanno mai antipatici a nessuno. Cinque anni fa, il passaggio dalla Juve all’Inter dello svincolato Asamoah, uomo mite e calciatore impeccabile, non fece alcun scalpore", ricorda il quotidiano.