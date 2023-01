La città di Milano sta per perdere lo scettro del campionato a favore del Napoli , dopo due scudetti portati in città. "La nuova sfida imminente del 5 febbraio oggi non vale più la seconda stella: al massimo la posizione migliore nella gara per i tre posti della prossima Champions", scrive oggi La Repubblica .

I 70 milioni di introiti previsti dalla Uefa sono ossigeno puro. "I guai finanziari sono da tempo una costante per l’Inter. L’elenco è sinistro e porta a una stima inquietante: più o meno mezzo miliardo di euro da recuperare in 5 anni, per evitare il fallimento - riporta il quotidiano -. La voce del rifinanziamento del debito, che già sfiora nel complesso gli 800 milioni, è la più pesante. Né aiuta il declassamento del vecchio bond da 415 milioni emesso un anno fa: colpa del pasticcio DigitalBits, lo sponsor insolvente. Suning non investe più da tempo, ma di acquirenti, partendo dalla valutazione base di un miliardo non se ne vedono. Quanto al presidente Steven Zhang, fronteggia una causa intentata dai suoi creditori, tutte banche della Cina, per un debito di 250 milioni".