Non solo l'Inter, anche la Roma comincia a mostrare preoccupazione per il caso Digitalbits. I giallorossi hanno tre anni di contratto per 36 milioni complessivi. Secondo La Repubblica, non sono escluse le vie legali per chiudere il rapporto tra il club nerazzurro e la società di criptovaluta. Il fondatore Al Burgio potrebbe essere lunedì all'Olimpico per l'impegno dei capitolini, con cui per ora non ci sono difficoltà nei pagamenti.