In assenza della stella Kylian Mbappé, Didier Deschamps deve ripensare la Francia dal punto di vista tattico per la seconda gara di Euro 2024 contro l'Olanda, in programma stasera. Stando a L'Équipe, il ct sarebbe orientato a schierare i suoi giocatori con un 4-4-2 che prevede la presenza di Marcus Thuram nel duo d'attacco con Antoine Griemzann. In mezzo la novità è Aurelien Tchouaméni che farà la diga con N'Golo Kanté; ai loro lati Adrien Rabiot e Ousmane Dembélé, che avrà la licenza di alzarsi sulla linea offensiva.

PROBABILE FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; O. Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Thuram, Griezmann.