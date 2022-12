Josh Doig non si tocca, almeno a gennaio. Questo, almeno, quanto assicura L'Arena spiegando le intenzioni dell'Hellas Verona per il terzino scozzese finito nel mirino di tanti club dopo le ottime prestazioni della prima parte di stagione. In questo momento - stando a quanto risulta al quotidiani - la società più attiva idi tutte è l'Inter, ma i discosi sono rinviati per il mese di giugno con una base d'asta di 8 milioni di euro. L'idea sarebbe di provare a trovare un accordo a breve per poi concretizzare il trasferimento a giugno. Per cedere Doig a inizio 2023 da Verona chiedono un assegno da oltre 10 milioni, cifra che il club di Zhang non ha intenzione di investire.