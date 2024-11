Spunta una nuova concorrente per Reda Belahyane, oltretutto molto determinata a fare la propria mossa per il centrocampista dell'Hellas Verona già a gennaio: secondo il quotidiano L'Arena, la Lazio è fortemente interessata al giocatore di Paolo Zanetti, al punto che i presidenti dei due club Maurizio Setti e Claudio Lotito sarebbero anche stati avvistati insieme in un ristorante romano la scorsa settimana: l’ipotesi che nel menù ci fosse anche il cartellino del ragazzo è concreta.

Setti può aver 'promesso' il giocatore a Lotito e l'affare potrebbe chiudersi già ad inizio 2025, anche se l’Hellas vorrebbe tuttavia incassare almeno dieci milioni e possibilmente anche trattenere il ragazzo in prestito fino a giugno. Sullo sfondo altre pretendenti come Inter e Milan, che però al momento non hanno fatto passi concreti per anticipare Lotito nella corsa al giocatore.

