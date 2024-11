Serata nera per gli InterNazionali sui campi dell'Europa League: no Calha, no party per la Turchia, ko per 3-1 in casa del Montenegro. Sconfitta casalinga per l'Albania di Asllani, battuta per 2-1 dall'Ucraina. Solo un pari per l'Olanda di Koeman, in campo senza Dumfries e con De Vrij capitano.

Senza Calhanoglu, la Turchia non riesce a vincere e cade in casa del Montenegro, dove alla Nazionale di Montella non basta il gol di Yildiz. Lo juventino al 37esimo risponde alla rete di Krstovic che al 29esimo aveva portato in vantaggio dei padroni di casa. Al 45esimo del primo tempo è sempre l’attaccante del Lecce a riportare avanti il Montenegro, prima di calare addirittura il tris che mette il siggillo alla partita già al 73esimo.



Ko anche per l’Albania di Asllani, in campo per 90' contro l’Ucraina. È la squadra ospite a passare in doppio vantaggio con Zinchenko al 5’ e Yaremchuk al 10’ minuto. Al 75esimo i padroni di casa accorciano le distanze con Bajrami dal dischetto che sottoscrive la rete dell’1-2, ma la compagine guidata da Silvinho non riesce a trovare la porta una seconda volta e finisce così all’Air Albania Stadium di Tirana. Albanesi retrocessi ufficialmente in League C.

Finisce in pareggio invece il match tra Bosnia Erzegovina e Olanda, match durante il quale rimane a riposo l'interista Denzel Dumfries, diversamente dal compagno Stefan De Vrij, in campo novanta minuti e con tanto di fascia di capitano al braccio. La apre Brobbey al 24esimo, ma Demirovic su assist di Dzeko la pareggia al 67esimo. Bosnia retrocessa alla League C.

