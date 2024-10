Dopo il pari contro l’Uzbekistan, torna al successo l’Iran di Mehdi Taremi, vincente per 4-1 nel quarto turno di Nations League contro il Qatar. A passare in vantaggio sono qatarioti all’17esimo, ma al42esimo Azmoun pareggia un risultato che nel secondo tempo dilaga a favore della squadra di casa. Ancora una rete per l’attaccante dell’Al-Ahli Dubai che raddoppia il risultato della squadra di Ghalenoei prima dell’altra doppietta sottoscritta da Mohebi. Niente gol per Taremi: l’interista esce nel finale, al 91esimo, lasciando il posto a Moghanlou.

