Dopo il pari per 1-1 dello scorso turno contro il Venezeula, l'Argentina s'appresta a scendere in campo all'Estadio Monumental contro la Bolivia. Scaloni riparte da dove aveva concluso con la Vinotinto e questa volta dal primo minuto schiera in attacco Lautaro Martinez. Il ct dell'Albiceleste non rinuncia al capitano dell'Inter, sceso in campo contro il Venezuela solo negli ultimi sette minuti di gioco, e sarà affiancato dal compagno di reparto con cui solitamente si contende la maglia da titolare, Julian Alvarez.

FORMAZIONE ARGENTINA (4-3-1-2): Rulli; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi; Alvarez, Martinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!