OIanda e Inghilterra si giocano un posto nella finale degli Europei. In casa orange Koeman conferma praticamente l'assetto che ha battuto sabato scorso la Turchia. Maglie da titolari, dunque, per Dumfries e De Vrij, rispettivamente esterno basso di difesa a destra e centrale difensivo del 4-3-3 completato in avanti da Malen, Depay e Gakpo. Southgate propone per la sua Inghilterra il vestito del 3-4-2-1 con Foden e Bellingham alle spalle di Kane.

Le formazioni ufficiali:

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo. CT: Koeman.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Rice, Mainoo, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. CT: Southgate.