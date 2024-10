Davide Frattesi mette il suggello sulla rotonda vittoria dell'Italia contro Israele, contemporaneamente Hakan Calhanoglu mette il suo timbro nella rocambolesca vittoria di Reykjavik della Nazionale turca contro l'Islanda. A dire il vero, i timbri del centrocampista dell'Inter sarebbero stati due, ma il primo rigore battuto e trasformato da Calha viene annullato a causa di una scivolata sul dischetto che lo porta a toccare due volte il pallone. Poco male, perché nel giro di pochi minuti Calhanoglu si vendica della sfortuna e dagli undici metri non perdona firmando il momentaneo 1-2 dei Milli Takim: di Ihran Kahveci, Arda Guler e Kerem Akturkoglu le altre reti turche.

Festeggia anche la Francia che supera 2-1 il Belgio grazie alla doppietta di Randal Kolo Muani, in ballottaggio con Marcus Thuram per il ruolo di titolare. Proprio Thuram entra nel recupero solo per concedere la passerella all'attaccante del PSG. Esce sconfitta dall'Allianz Arena la Nazionale olandese di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij per mano della Germania, in una serata dove prima della partita è avvenuta la festa di commiato dalla nazionale teutonica di Manuel Neuer, Ilkay Gundogan e Thomas Muller: decide una rete di Jamie Liveling al 64esimo.

❌ Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı, iki ayağıyla topa temas ettiği için iptal edildi. pic.twitter.com/xCZZpDnc9h — ANLIK GOLLER (@anlikgoltv__1) October 14, 2024

