Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, l'Italia vince la seconda gara del girone di qualificazione per Euro 2024 e prova a rimettere in piedi il proprio girone. Gli azzurri hanno piegato per 2-0 Malta al Ta'Qali National Stadium grazie al secondo gol in due presenze per Retegui e al raddoppio firmato da Pessina. In campo in avvio di ripresa al posto di Di Lorenzo anche il nerazzurro Matteo Darmian che ritrova dunque la Nazionale.