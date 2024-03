L'Italia batte 2-0 l'Ecuador e chiude la tourneé negli States con due vittorie su due dopo la vittoria contro il Venezuela. Pellegrini sblocca la gara dopo pochi minuti, mentre Barella (capitano) chiude la sfida nel recupero con un pallonetto delizioso. Impegnati tutti i 5 giocatori nerazzurri.

Barella, Darmian e Bastoni, partiti titolari con Dimarco, sono rimasti in campo per tutti i 90 minuti. L'esterno invece ha lasciato il terreno di gioco al minuto 88'. Frattesi, partito dalla panchina, è stato mandato in campo da Spalletti nella ripresa al minuto 67.