Beffata l'Italia di Luciano Spalletti, partita fortissimo e lasciatasi riacciuffare dal Belgio che rimonta il doppio svantaggio e conclude in pari questo terzo turno di Nations League. Ad aprire il match è appunto la Nazionale azzurra che va in vantaggio al primo minuto di gioco grazie a Cambiaso in tap-in su un rimpallo che Casteels aveva inizialmente salvato su un gran pallone di Federico Dimarco dalla sinistra. Al 24esimo è ancora l'esterno dell'Inter a deliziare gli italiani con una giocata da standing ovation che gira ancora per Cambiaso che serve Mateo Retegui per il 2-0. Al 38esimo però un imprudente Lorenzo Pellegrini commette fallo da dietro sull'ex Bologna Arthur Theate che gli vale l'espulsione, lasciando clamorosamente in inferiorità numerica la compagine di casa. Inferiorità che manda in evidente difficoltà la Nazionale di Spalletti che prima subisce il gol del 2-1 con De Cuyper, poi nella ripresa, il 2-2 firmato da Trossard. L'Italia tenta di non disunirsi e non subire la superiorità numerica degli avversari, più freschi degli azzurri, nel finale rischia di segnare il terzo gol con Frattesi, murato però dalla difesa dei Diavoli Rossi. Non bastano le forze fresche che portano i cambi del ct di Certaldo, non si va oltre i quattro gol all'Olimpico: finisce 2-2 tra Italia e Belgio. Settanta minuti di gioco per Federico Dimarco, novanta per Frattesi, uscito negli ultimi scampoli di match per dar spazio a Raspadori, conclude tutto il match in campo invece Alessandro Bastoni.

Vincono invece le altre due Inter-Nazionali, entrambe dopo aver calato un poker letale per gli avversari: successo per 4-1 per la Francia, si impone 4-0 invece l'Austria rispettivamente contro Israele e Kazakistan. Vittoria francese che l'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram osserva dalla panchina e sottoscritta da Camavinga, Nkunku, Guendouzi e Barcola; inutile ai fini del risultato la rete di Gandelman messa a segno nel primo tempo per un momentaneo 1-1. Quattro gol anche per l'Austria di Ralf Rangnick ai danni del Kazakistan sottoscritto da Baumgartner, Lienhart, Sabitzer e Seidi. L'interista Arnautovic entra al 62esimo subentrando ad Adamu, non trova il gol ma serve l'assist vincente per il gol che chiude il match.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!