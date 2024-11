Non è ancora finita la tornata dedicata alle nazionali. Oggi alle 20.45 si giocherà infatti Polonia-Scozia con impegnato Piotr Zielinski. Domani altri sei nerazzurri in campo: Asllani (Albania-Ucraina alle 20.45 italiane), Taremi (Kirghizistan-Iran alle 15), De Vrij e Dumfries (Bosnia-Olanda alle 20.45), Calhanoglu (Montenegro-Turchia alle 20.45), più Lautaro Martinez (Argentina-Perù) e Buchanan (Canada-Suriname) entrambi impegnati quando in Italia sarà già la 1.30 di mercoledì.

Per quel che riguarda Calhanoglu, in realtà, le ultime notizie vanno verso una defezione contro i montenegrini, dato che il giocatore nerazzurro non si è allenato ieri per problemi muscolari.