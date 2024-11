Torna in campo Tajon Buchanan. L'esterno nerazzurro, che non giocava una gara ufficiale dallo scorso giugno (contro il Cile in Coppa America), ha riassaporato il campo con la sua nazionale, impegnata nella fase finale della Nations League del Concacaf.

I canadesi hanno battuto in trasferta Suriname per 1-0 grazie a un gol di Hoilett al minuto 81 (ritorno in programma mercoledì a Toronto). Buchanan è stato mandato in campo dal c.t. Marsch al 78' al posto di Ahmed, giocando dunque la parte finale dell'incontro.