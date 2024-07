Non basta l’ottima prestazione e la grinta al Belgio di Lukaku, la Francia ha quel qualcosa in più con un bacio della dea bendata sul finale di partita e a passare ai quarti di finale è la Nazionale di Marcus Thuram. L’attaccante interista è partito titolare, ha anche almeno tre ottime palle gol non concretizzate, ma non termina la gara: il 9 di Inzaghi esce dal campo al 62esimo, lasciando il posto a Kolo Muani, mossa che in qualche modo ripaga Deschamps: è l’attaccante del PSG l’autore del vantaggio dei Blues, viziato da una deviazione di Vertonghen che, sfortunatissimo, infila beffardamente Casteels. Resta in panchina l’altro francese dell'Inter, Benjamin Pavard.

