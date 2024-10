La classificazione di pericolo dell'uragano Milton (che colpirà la Florida) continua a variare e i problemi meteorologici si stanno intensificando. La nazionale argentina è bloccata a Miami: al momento i piani di volo non sono ancora cambiati in via ufficiale, ma stando a indiscrezioni provenienti dal Sudamerica, la gara contro il Venezuela è a rischio. Secondo La Gazzetta dello Sport il Governo statunitense avrebbe vietato alla nazionale di Lautaro e compagni di viaggiare.