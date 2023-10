L'Inter prova ad accelerare sullo stadio a Rozzano. Adesso la procedura amministrativa potrà cominciare dopo che lo scorso 5 ottobre, anche se la notizia è di oggi, il Comune di Rozzano ha approvato la variante al Piano di governo del territorio (il famoso PGT) inserendo esplicitamente la parola previsione dello 'Stadio'. Lo rende noto il Sole 24 Ore, spiegando che si tratta di "un passaggio fondamentale per rendere praticabile il progetto e consentire alla società di provvedere ai successivi adempimenti - si legge -. Adesso, in particolare, il club nerazzurro dovrà attendere la pubblicazione dell’approvazione della Variante (di norma occorrono 60 giorni), con l’obiettivo sarà acquisire l’area già opzionata".

Il club nerazzurro ha intenzione di presentare il progetto per il nuovo impianto entro aprile 2024: l'obiettivo è avere l'autorizzazione entro un anno e mezzo in modo da dare il via ai lavori ed essere pronti per la stagione 2028/29.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!