In questo frame la Juventus ha il brand di maggior valore, stimato in 705 milioni e in crescita del 25% rispetto all'anno precedente, quando la valutazione era inferiore di 140 milioni. Dunque c'è l'Inter, il cui brand si è apprezzato nel 2022 del 35%, e oggi ha un valore stimato in 495 milioni di euro. Il presidente Steven Zhang in una recente intervista al Corriere della Sera, aveva incentrato nella strategia digitale la principale componente di sviluppo. Nerazzurri davanti al Milan (269 milioni).

I brand delle due milanesi sono in forte espansione in mercati fondamentali come Stati Uniti e Cina. Stando ad una ricerca di You Gov FootballIndex, quello del Milan è il primo brand calcistico italiano nel mercato statunitense, seguito dall'Inter. Nel mercato cinese, invece, sono rispettivamente terza e quarta, alle spalle di Real Madrid e Barcellona.