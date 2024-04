Nonostante la serata di euforia al Blu Energy Stadium, Alexis Sanchez ha festeggiato in modo più controllato rispetto ai compagni per la vittoria pesantissima contro l'Udinese. Il cileno non dimentica infatti il suo passato in Friuli e anche sui social ha voluto omaggiare la sua ex squadra, con un post in cui ha alternato le immagini di lunedì con quelle della sua esperienza in bianconero.

Una forma di amarcord sottolineata da Il Messaggero Veneto e non sfuggita ai tifosi dell'Udinese, che sui social gli hanno chiesto di tornare per concludere la sua carriera italiana proprio dov'è iniziata. Un augurio, per adesso nulla di più, supportato anche dal fatto che Sanchez è proprietario di un’azienda vitivinicola dei Colli Orientali.

