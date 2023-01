"Chris Smalling si trova davanti a un bivio: accettare la corte dell’Inter, oppure giurare per la terza volta amore alla Roma". Così il quotidiano Il Messaggero dipinge la situazione del difensore inglese dei giallorossi, in scadenza di contratto a giugno. Il giornale sottolinea: "Sarebbe anche romantico se la scelta non si basasse esclusivamente sul denaro. Sì, perché il contratto del centrale inglese scadrà a giugno 2023 e quando arriverà al 50% delle partite giocate in giallorosso in questa stagione potrà avvalersi della clausola di rinnovo automatico. Le cifre? Le stesse che percepisce attualmente, circa 3,5 milioni a stagione".