Sulle colonne de Il Messaggero si torna a parlare del futuro di Francesco Acerbi, finito nuovamente nel mirino della critica per l'errore commesso in occasione del 2-1 finale del Milan. Il difensore azzurro è da tempo ai ferri corti con la tifoseria biancoceleste e con la società, con il rinnovo che appare ormai un miraggio. A fine stagione sarà addio e se fino a gennaio Claudio Lotito pretendeva dieci milioni, adesso è quasi costretto a regalarlo, anche per liberarsi del pesante ingaggio. E in questo senso l'Inter potrebbe essere una buona destinazione: Simone Inzaghi lo aveva voluto nel 2018 e Acerbi spera di ritrovare il tecnico in nerazzurro. Restano aperte anche le piste Juventus (possibile scambio con Daniele Rugani) e Milan, ipotesi quest'ultima che darebbe forza a chi aveva malignato sull'errore commesso proprio a favore dei rossoneri.