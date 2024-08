Inter e Atalanta hanno portato a termine in passato diverse operazioni di mercato. Di recente giocatori come Bastoni e Gosens, ma come si legge oggi su Il Giorno c'è stata la possibilità che ci fosse tra questi nomi anche Giorgio Scalvini.

Non se n'è fatto nulla, per ora, per due ragioni: costi molto alti e il grave infortunio che ha colpito il difensore, ma con Acerbi in scadenza tra un anno e De Vrij tra due, l'Inter farà presto un investimento importante in difesa e se Scalvini si riprenderà bene dall'infortunio non è da escludere che possa tornare nei radar.