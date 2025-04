La FIFA deve risolvere un altro tema spinoso relativo alla disputa del Mondiale per Club 2025. Stando a quanto rivelato dal Guardian, il massimo organismo del calcio sta affrontando trattative complesse con le autorità degli Stati Uniti, Paese che ospiterà il torneo, per ottenere esenzioni fiscali per i 32 club partecipanti, tra cui le italiane Inter e Juve.

Il montepremi da un miliardo di dollari messo in palio potrebbe essere tagliato in parte per essere destinato alle autorità fiscali degli USA, tasse che vanno ad aggiungersi a quelle da pagare nei Paesi di origine delle varie squadre. La FIFA, inoltre, sta anche affrontando altre difficoltà, come le diverse aliquote fiscali tra gli stati, che potrebbero comportare perdite per i club in base al luogo in cui giocheranno. Le cose si complicano ulteriormente in quegli stati americani che non riconoscono i "trattati contro le doppie imposizioni" stipulati dal governo federale con altri Paesi, che impediscono a individui e società di essere tassati due volte per i loro guadagni da regimi fiscali diversi. Questa anomalia potrebbe comportare trattamenti impari.

Situazione che la FIFA ritiene di poter evitare, professando fiducia, alla luce del lavoro diplomatico svolto dal presidente Gianni Infantino che ha incontrato due volte il presidente statunitense Donald Trump nel mese marzo. La FIFA ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni ufficiali sul tema, ma fonti a conoscenza delle trattative contattati dal Guardian hanno affermato che sta supportando i club nel rispetto delle normative fiscali statunitensi.

