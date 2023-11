Piotr Zielinski, in scadenza di contratto a giugno prossimo con il Napoli, sta cominciando a diventare un possibile obiettivo di mercato per tante squadre di alto livello. Ha un ingaggio da 3,5 milioni a stagione, non insormontabile (come spiega La Gazzetta dello Sport) e la Juventus ci sta pensando anche per gennaio dopo quanto accaduto con Fabioli e Pogba.

Chi invece vorrebbe provare a strapparlo a zero, secondo la rosea, è l'Inter, che come i bianconeri ha avuto contatti con il procuratore Bolek e potrebbe presentare un'offerta da 4 milioni l'anno più le commissioni all'agente. La partita è aperta.