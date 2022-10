"Sono sicuro che riusciremo a trovare un accordo sul contratto". Così ieri Steven Zhang ieri a margine dell'assemblea dei soci circa il rinnovo di Milan Skriniar. Parole nette, che rasserenano l'Inter anche in tal senso. "È quasi un annuncio di ciò che potrebbe accadere. Di sicuro, è molto più di una previsione - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Quel «sono sicuro» detto da Zhang non è un passaggio banale. Tanto che viene naturale chiedersi cosa abbia spinto il presidente a mettere insieme due parole così nette. La risposta è chiara: Steven è stato relazionato nei dettagli sul primo incontro avvenuto tra il difensore e i dirigenti. Sa che c’è spazio per chiudere un accordo, sa che l’ottimismo è crescente. E sa che dall’altra parte c’è un ragazzo che non ha ipotecato il suo futuro".