Steven Zhang vuole la seconda stella e l'obiettivo è stato esplicitato anche da Simone Inzaghi nella prima conferenza dell'anno. "Ogni scelta finora è stata fatta in ottica scudetto: la società ha puntato a ringiovanire la rosa, ma inserendo comunque elementi che hanno potenzialità “certificate” dall’esperienza in Serie A (Frattesi, Cuadrado e Samardzic; più Scamacca, operazione ben avviata) o all’estero (Thuram, Sommer, atteso sabato, e in parte Bisseck) - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Non sarà un’annata di transizione o di ricostruzione, questo è certo. Anche se hanno fatto le valigie elementi del valore, del carisma e dell’esperienza di Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko. Suning non ha più la capacità di spesa del 2019, quando prese in panchina Conte, mise in piedi una campagna acquisti sontuosa e la pandemia non si era ancora affacciata. Questo però non vuol dire che, tenendo in sesto i conti, Zhang non stia facendo il possibile per vincere". A Marotta, Ausilio e Baccin il compito di allestire, con quello che si ha e che si può, una squadra da scudetto. Ma non si profilano sacrifici a tavolino: la Champions non verrà assolutamente messa in secondo piano. "L’obiettivo dichiarato dello scudetto servirà per evitare che qualcuno pensi troppo agli impegni europei, come successo in particolare dallo scorso febbraio in poi", ammonisce la rosea.

Sul mercato, intanto, servono ancora altri sforzi per completare la squadra. "Nessuno nasconde che il puzzle sia da completare con un difensore e un secondo portiere, dando per “scontate” le fumate bianche per Samardzic, Sommer e Scamacca: per il primo c'è già l'intesa, per il portiere si lavora per averlo sabato, ma c'è fiducia anche per il bomber. Inzaghi li vuole prima possibile per preparare l’esordio con il Monza. La strada verso la seconda stella l’Inter è convinta di averla imboccata e punta a percorrerla fino in fondo".

