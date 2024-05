Addio traumatico di Steven Zhang all'Inter. L'ormai ex presidente nerazzurro - come riferisce la Gazzetta dello Sport - ieri ha avuto contatti ripetuti con la dirigenza dell'Inter: al di là dell'umore personale, il presidente della stella ha mostrato la volontà di collaborare per il bene dell'Inter.

Ad ogno modo, molto probabilmente, la battaglia legale arriverà comunque e non sarà breve. Il perito verrà scelto dal tribunale in Lussembrugo, dove ha sede di Great Horizon (controllante nerazzurra) al fine di conferire un valore al club. Poi, in base a quella cifra, sarà calcolata la quota che Oaktree dovrà aggiungere ai 395 milioni mai ricevuti dalla Cina. Più alta sarà la cifra da corrispondere, meno "dolorosa" sarà l'uscita di Suning. Più bassa sarà la valutazione, più crescerà il rischio di avvocati e carte bollate, spiega la rosea.