Ultimi dettagli burocratici e poi Tomas Palacios sarà anche ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Inzaghi accontentato: avrà il sostituto naturale di Bastoni.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, siamo al punto del "manca solo la firma" dopo che il centrale mancino di 21 anni ha sostenuto e superato ieri le visite mediche. Forse già oggi arriverà l'"autografo" sul quinquennale, però vanno prima limati gli ultimi dettagli. L'Inter ha investito 6,5 milioni di euro per portarlo a San Siro e farlo crescere alle spalle del braccetto sinistro nerazzurro. Un'operazione 'alla Bisseck', arrivato l'anno scorso per 7 milioni di euro.

È il quarto acquisto del mercato estivo nerazzurro dopo Taremi, Zielinski (entrambi a parametro zero) e Josep Martinez, senza contare i tre giovani Alex Perez, Luka Topalovic e Thiago Romano.