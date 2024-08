Amichevole amara per l'Inter in quel di Monza: vince l'Al-Ittihad grazie a una doppietta di Moussa Diaby, ultimo arrivo nel club di Gedda. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in casa interista lampeggia da ieri sera una spia che si è accesa in attacco ed è quella che preoccupa di più Simone Inzaghi.

Thuram, alla prima uscita stagionale, è logicamente ancora indietro di condizione. Correa, invece, continua a fare fatica e ieri è stato subissato di fischi dal pubblico dell'U-Power Stadium. Senza gli infortunati Taremi e Arnautovic e con Lautaro appena rientrato dalle vacanze, per il tecnico nerazzurro l'emergenza è palpabile.

Situazione paradossale per Inzaghi: occorre fare in fretta, perché dietro la Thu-La c’è il deserto, ma forzare i tempi della preparazione sarebbe pericolosissimo. Preservare i due attaccanti titolari dai contrattempi fisici che hanno fermato le loro riserve è fondamentale.