La Gazzetta dello Sport anticipa il menù dell'Inter in vista della partita di domani a Leverkusen in Champions. Un programma che sarà il solito: allenamento ad Appiano Gentile e poi volo per la Germania nel pomeriggio con sbarco nella vicina Colonia, dove alloggerà fino a domani.

La ripartenza, invece, è prevista già immediatamente dopo la partita. Nelle precedenti due trasferte, a Manchester e Berna, i nerazzurri erano stati costretti a dormire una notte in più fuori e l’attesa aveva condizionato gli allenamenti successivi con vista campionato, ricorda la rosea.

