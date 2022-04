Anche oggi la Gazzetta dello Sport conferma l'ottimo stato di salute dell'Inter, reduce dal 3-0 nel derby di coppa. A preoccupare, di fatto, è solo Vidal , uscito malconcio dalla stracittadina di martedì a causa di un pestone durissimo a centrocampo subito dal milanista Theo Hernandez (tacchetti sulla caviglia senza che Mariani se ne accorgesse...). "Ieri il cileno ad Appiano non ha partecipato neanche all’allenamento defaticante perché aveva giocato la sera prima e si è dovuto limitare a un lavoro differenziato. La distorsione alla caviglia è di quelle da valutare giorno dopo giorno, con qualche possibilità di poter farcela stingendo i denti: tutto dipenderà dal decorso e dalle prossime sedute ma Arturo è in dubbio in vista della sfida a Mou di sabato alle 18", spiega il quotidiano.

Tutto ok, invece per Bastoni: il difensore nerazzurro era stato costretto a uscire nella ripresa soltanto per crampi, nessuna lesione. Per quanto riguarda le idee di formazione, solito ballottaggio in attacco, con Correa, Dzeko e Lautaro in corsa per due maglie: "Dopo la panchina del derby, però, Edin è in pole per tornare negli 11", si legge.

