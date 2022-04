Secondo i colleghi di Gazzetta.it, Simone Inzaghi si porterà dietro più di qualche dubbio di formazione fino a venerdì, giorno di Spezia-Inter, partita per la quale potrebbe scegliere di cambiare 5/11 rispetto alla squadra che ha battuto 2-0 il Verona. La prima variazione è l'unica quasi obbligata, visto che Stefan de Vrij si è allenato a parte e andrà al massimo in panchina al Picco: altra chance, dunque, per Danilo D'Ambrosio, con Milan Skriniar centrale e Alessandro Bastoni di nuovo titolare, nonostante una diffida che rischia di fargli saltare la Roma. Stesso discorso per Ivan Perisic, che però dovrebbe far posto a sinistra a Robin Gosens, pronto all'esordio in maglia nerazzurra; novità anche sulla fascia opposta, con Matteo Darmian favorito su Denzel Dumfries. Il quinto cambio è in attacco: scontata la squalifica, Lautaro Martinez dovrebbe giocare dall'inizio in coppia con Joaquin Correa; Edin Dzeko pronto alla staffetta nella ripresa.