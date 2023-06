Mancano nove giorni all'attesissima finale di Istanbul e ieri l'Inter è tornata in campo dopo alcuni giorni di riposo per preparare il match col Torino, ultima di Serie A. Ma è chiaro che l'attenzione massima sarà per il City di Guardiola. La Gazzetta dello Sport spiega come i nerazzurri stiano programmando il lavoro in vista del 'sogno' Champions.

PREPARAZIONE FISICA - Fisicamente l’Inter sta benissimo: essere arrivati all'epilogo della stagione al top della forma è un grande merito di Inzaghi e del suo staff, che utilizzano allenamenti mirati e personalizzati per tenere tutti al massimo. E in campo i risultati si vedono...

TESTA - Non solo le gambe. Anche la testa è in condizioni eccellenti come dimostra la rimonta in campionato e la conquista della Coppa Italia. L'Inter ha ritrovato consapevolezza: sa di non essere favorita con il City, ma sa pure di potersi giocare carte non banali per agguantare la coppa.

ESPERIENZA - Manca esperienza a certi livelli? In alcuni elementi sicuramente, ma non in tutti. Basti pensare a Onana e Dzeko già in semifinale e finali di coppe europee al pari di Brozovic e Mkhitaryan. Gli azzurri Acerbi, Barella e Bastoni sono campioni d'Europa in carica con l'Italia. E poi c'è Lautaro, campione del mondo e del Sud America.

INFERMERIA - La situazione infortuni è buona, tendente all’ottimo. Ieri sono tornati in gruppo Skriniar e D'Ambrosio, mentre Mkhitaryan e Correa stanno recuperando e con grande ottimismo puntano Istanbul. La rosa, a Istanbul, potrebbe essere al gran completo.

