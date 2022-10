Dopo il pass per gli ottavi di Champions messo in tasca, l'Inter è pronta a tuffarsi di nuovo sul campionato. Per la sfida contro la Sampdoria - aggiorna Gazzetta.it - la novità di formazione rispetto alla notte europea di San Siro dovrebbe essere De Vrij, al centro della difesa completata da Skriniar e Bastoni davanti ad Onana. Sulle corsie esterne resta vivo il ballottaggio Dumfries-Darmian e Dimarco-Gosens, con i primi due in vantaggio. Conferme a centrocampo e in attacco, con Lukaku che partirà dalla panchina.