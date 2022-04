Domani sera, nel derby da dentro o fuori d Coppa Italia contro il Milan, Stefan de Vrij dovrebbe fare il suo ritorno in campo al centro del trio difensivo completato da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni , pienamente recuperato dopo che aveva alzato bandiera bianca nel secondo tempo di La Spezia per crampi. L'idea tattica di Simone Inzaghi , secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport , è avere il doppio regista visto che Marcelo Brozovic probabilmente sarà braccato a uomo da Franck Kessie; il rientro dell'olandese, inoltre, permette di riportare la fisicità di Skrinka nella zona di Leao e Theo Hernandez.

In mezzo al campo nessuna sorpresa Brozo dirigerà la operazioni, mentre Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella agiranno da mezzali di un centrocampo a cinque che sulle corsie laterali prevede la presenza a sinistra di Ivan Perisic e a destra di Denzel Dumfries, a meno che Simone Inzaghi non riproponga a sorpresa Matteo Darmian. In attacco largo a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, alla caccia del loro primo gol ai rossoneri nella quarta stracittadina stagionale.