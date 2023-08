Questo pomeriggio l'Inter si imbarcherà alla volta di Cagliari dove domani affronterà i padroni di casa. E oggi ci sarà l'ultimo allenamento destinato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. La notizia migliore per Inzaghi è il pieno recupero di Darmian: sarà ancora titolare nel tridente difensivo come conferma la Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi sceglierà tra oggi e domani mattina la spalla di Lautaro: Thuram è ancora favorito su Arnautovic, anche se le quotazione dell’austriaco sono in rialzo. Sanchez (ieri annunciato ufficialmente, contratto di un anno a 2,5 milioni più bonus) non sarà della trasferta di Cagliari ma potrebbe essere convocato per la Fiorentina", si legge.

