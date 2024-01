Quella di oggi sarà l'ultima trasferta nerazzurra di Stefano Sensi. Il centrocampista di Urbino, in scadenza con l'Inter a fine anno, è partito a Firenze con la squadra solo per l'SOS a centrocampo, ma il suo futuro sarà in Inghilterra: si sono risolti anche gli ultimi dettagli per il trasferimento al Leicester, a inizio settimana prossima sosterrà le visite mediche e metterà la firma sul contratto fino al 2026. La conferma arriva oggi dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, che aggiunge anche come l'ex Sassuolo abbia già parlato con Enzo Maresca, suo prossimo allenatore.

