Nessun problema di formazione. Una novità assoluta per Inzaghi che, in vista del derby, potrà contare su tutta la rosa: 11 titolari e 14 in panchina.

Come ricorda la Gazzetta, non era mai capitato all'Inter in questa stagione esaltante di avere i 25 della prima squadra tutti arruolabili per la stessa partita: il fatto che succeda proprio contro il Milan, nel derby che può assegnare la stella, viene visto ad Appiano come una lieta casualità. Torneranno a disposizione anche Lautaro e Pavard, out con il Cagliari per squalifica. E in panchina ci saranno anche Sensi e Cuadrado, a lungo assenti in stagione.

L'unico dubbio di formazione è sulla fascia destra: sarà ballottaggio tra Dumfries e Darmian.