Per quanto riguarda il secondo portiere da acquistare, sul taccuino dell'Inter resta segnato bene in vista il nome di Trubin. "Anche se la distanza tra domanda e offerta con lo Shakhtar resta notevole - sottolinea la Gazzetta -. Per il momento non c'è fretta di cambiare obiettivo e di prendere Audero, alternativa comunque da non scartare. Trubin resta nel mirino e, solo se sarà giudicato impossibile trovare un accordo con il suo club, si punterà a blindare un'intesa con il portiere per prenderlo a parametro zero nel 2024. Un discorso analogo l'Inter vuole farlo con Tiago Djalò, il difensore centrale portoghese del Lilla che a marzo si è rotto il crociato destro. Adesso non è pronto, ma se non rinnoverà il suo accordo in scadenza nel 2024, a gennaio con un'offerta low cost o in estate a parametro zero sarà un obiettivo caldo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!